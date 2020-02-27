محاكمة (11) متهماً بتهريب (كوكايين) داخل أحشائهم

شرعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس، برئاسة مولانا “محمد بشير” بحسب صحيفة المجهر في محاكمة (11) متهماً من بينهم (9) تشاديين بتهمة تهريب (11) كيلو من مخدر (الكوكايين) داخل أحشائهم عقب إيقافهم بمطار الخرطوم.

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وكانت جلسة الأمس محددة لسماع المتحري، إلا أن محامي دفاع المتهمين تقدم بطلب للمحكمة التمس فيه إحضار مترجم لإفادات المتهمين، إلا أن ممثل الاتهام، وكيل نيابة مكافحة المخدرات اعترض على ذلك، مبرراً بأن جميع المتهمين يتحدثون اللغة العربية إلا واحداً، وتم انتداب مترجم له من جامعة أفريقيا، وترجمت له أقواله في يومية التحري، ورافقه إلى جلسة الاعتراف القضائي، واعتمدت المحكمة مترجم النيابة. وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع المتحري. وحسب قضية الاتهام فإن السلطات الأمنية بمطار الخرطوم كانت قد أحبطت محاولة تهريب شحنة (الكوكايين) داخل أحشاء (11) متهماً بينهم أجانب وسودانيون على خلفية معلومات تحصلت عليها السلطات الأمنية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)