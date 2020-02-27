تحرير “18” رهينة من عصابة لتهريب والبشر

تمكنت القوات المشتركة السودانية الأثيوبية اليوم الخميس، من تحرير (18) من الرهائن الأثيوبيين بينهم (11) امرأة من قبضة عصابة لتهريب البشر كانت تخطط لتهريبهم إلى العاصمة الخرطوم وذلك شمال مدينة دوكة بولاية القضارف.

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وبحسب مصادر لليوم التالي أن العصابة أعدت العدة لتهريب المجموعة إلى الخرطوم عبر الطرق البرية، بعد أن وصلوا المنطقة الحدودية غرب القلابات بواسطة المهربين وتجار البشر عن طريق “المواتر” ثم ترحيلهم بواسطة عربة بوكس إلى منطقة كنينة غرب القلابات بولاية القضارف.

بيد أن القوة المشتركة كانت لهم بالمرصاد، وفر المهربين وتم القبض على الرهائن وتسليمهم للشرطة لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم تحت طائلة قانون الجوازات والهجرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)