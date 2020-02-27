حمدوك:ناقشنا مع الرئيس الألماني إعفاء الديون

التاريخ: 27-فبراير-2020
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قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك إن اللقاء مع الرئيس الألماني تطرق إلى آفاق التعاون بين السودان وألمانيا وسبل دفعها وتطويرها لخدمة المصالح المشتركة لشعبي البلدين بجانب الأوضاع الاقتصادية ومحادثات السلام.
وأوضح حمدوك في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الألماني اليوم بمجلس الوزراء بحسب سونا إن اللقاء تناول أيضاً مسألة إعفاء ديون السودان الخارجية، مؤكداً أن هذه القضية تقف أمامها العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان والتي تحد من أي تقدم في قضية الديون، مبيناً أن هذه العقوبات هي تركة ٣٠ عاماً خلفها النظام البائد وقال إن الدور الرائد الذي تلعبه ألمانيا في القارة الأوروبية وعلاقاتها الوطيدة مع المجتمع الدولي سيساعد السودان في معالجة هذه القضية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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