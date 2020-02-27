“خطأ برتوكولي” للبرهان في استقبال الرئيس الألماني

أثار استقبال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بمطار الخرطوم، اليوم “الخميس”، حفيظة المراقبين، بحسب صحيفة مصادر لوجود “خطأ برتوكولي” إثر انحرافه عن المسار المخصص للرئيسين.
ونبه فرانك، البرهان، إلى سلكهما مساراً خاطئاً، الشيء الذي دفعه إلى تصحيح “خط السير”، وهو الأمر الذي تتحمل مسؤوليته إدارة مراسم استقبال كبار ضيوف البلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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