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“كيب كوست” مسرحاً لمواجهة غانا والسودان

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 27-فبراير-2020

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“كيب كوست” مسرحاً لمواجهة غانا والسودان

اختار الاتحاد الغاني لكرة القدم بحسب صحيفة مصادر، إستاد “كيب كوست”، مسرحاً لاستضافة مواجهة “البلاك ستارز” أمام منتخبنا الوطني الأول في السابع والعشرين من مارس المقبل.

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وتأتي المواجهة المرتقبة لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم المقامة بالكاميرون 2021م، إذ تحدد المباراة مسار الفريقين في الترقى إلى النهائيات، حيث تملك غانا (6 نقاط)، في حين للسودان ثلاث نقاط.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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