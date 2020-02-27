حمدوك : السودان لا يحتاج للهبات والعطايا

أكد رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، أن السودان بلد غني ولا يحتاج للهبات والعطايا، وإنما يطمح لبناء شراكات فاعلة مع كل الدول، ومن بينها ألمانيا.

وقال حمدوك، في تصريحات صحفية مشتركة، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بمجلس الوزراء اليوم “الخميس”، بحسب صحيفة مصادر

Advertisements

إن الشراكة السودانية الألمانية تقوم على العمل المشترك خاصة في القطاع الخاص؛ الذي سيخرج السودان من التحدي الاقتصادي الماثل.

وأوضح حمدوك، أن السودان وألمانيا اتفقا على العمل في مجالات الطاقة والكهرباء والتدريب المهني، والمجالات الأخرى، فضلاً عن بعض المشروعات الكبرى؛ والتي كانت محل نقاش بين البلدين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)