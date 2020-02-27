وصول الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة لواشنطن

الخميس 27 فبراير 2020

وصل الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، برئاسة الأستاذة أسماء محمد عبدالله، وزيرة الخارجية، وعضوية البروفيسور ياسر عباس، وزير الري مع الوفد الفني المرافق، إلى واشنطن، تلبية للدعوة المقدمة من الجانب الأمريكي.



والتقت السيدة وزيرة الخارجية يرافقها وزير الري، صباح اليوم، الخميس، بـ ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، حيث نقلا إليه موقف السودان من محادثات هذه الجولة والمتمثل في التأمين على ضرورة حضور الأطراف الثلاثة والتفاوض لأجل الوصول لاتفاقية شاملة بخصوص الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.

هذا ومن المنتظر أن يتواصل التفاوض، خلال الأسابيع القادمة، بعد التوافق على موعد جديد بين الدول الثلاث والمراقبين.