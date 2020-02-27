حمدوك يدعو الاتحاد الاوروبي لمساندة السودان في الغاء ديونه الخارجية 

بحث رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والرئيس الالماني، العلاقات الثنائية وعدد من القضايا المشتركة بين البلدين. قال حمدوك، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الالماني، بمجلس الوزراء اليوم (الخميس) إن اعادة هيكلة القوات النظامية، قضية مهمة وحيوية لمستقبل الديمقراطية في البلاد، وتم التوافق عليها في الوثيقة الدستورية. وأضاف هذه المسالة يجري النقاش حولها في بند الترتيبات الامنية في مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة يتيح الفرصة لمعالجة الاصلاحات الهيكلية في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع و جهاز المخابرات والشرطة. وقال إن العقوبات الامريكية تقف عقبة امام اعفاء ديون السودان الخارجية، ونأمل في الاتحاد الاوروبي والمانيا مساعدة المانيا في هذه القضية. وأكد حمدوك على حق التظاهر السلمي، مشددا على ضرورة المحافظة على سلمية الثورة السودانية. ودعا إلى التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، وعلر راسها الطاقة والزراعة والتكنولوجيا. ومن جانبه قال الرئيس الالماني، فرانك فالتر شتاينمر ، إن بلاده ستساهم بجهودها في حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. واضاف "اتخذنا خطوة دعم التعاون التنموي بتوفير 80 مليون يورو لدعم التدريب المهني". وقال شتاينمر من الصعب على السودان ان يحصل على قروض في الوقت الحالي، ولاتوجد حلول سهلة.

