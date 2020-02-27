الرئيس الألماني: زيارتي للسودان إشارة للاخرين لدعمه

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الخميس 27 فبراير 2020
قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن زيارته الحالية للسودان مثال للقادة الاوربيين للنظر الي مايحدث من تغييرات في السودان ودعم جهود السودانيين في هذا التحول لاهميته للمنطقة. واضاف في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم مع رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بمجلس الوزراء، إن زيارته للخرطوم إشارة واضحة للاخرين الذين لم يهتموا بالسودان ان ياتوا اليه ويوفروا له الدعم . وجدد دعم بلاده لمسيرة التغيير في السودان وانجاح الطريق الصحيح الذي سلكه الشعب السوداني في التعبيرعن تحقيق ارادته . واكد احترامه وتقديره للقائمين على أمر إدارة البلاد في الجهاز التنفيذي ومجلس السيادة فى ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، مجددا وقوف بلاده مع الشعب السوداني الذي قاد التغيير وانتصر على الظلم ويريد ان يساهم في تشكيل المستقبل. واشار إلى الانطباع المغلوط عن السودان لدى البعض من المجتمع الدولي مما أدى إلى عدم مشاركته بشكل كافي في دعم التغيير في السودان.
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