حمدوك: زيارة الرئيس الألماني تتويج لعلاقات البلدين

الخميس 27 فبراير 2020

قال رئيس الوزراء دكتورعبدالله حمدوك إن زيارة الرئيس الألماني للسودان تعد تتويجا للعلاقات السودانية الألمانية الراسخة التي امتدت منذ خمسينيات القرن الماضي إبان حقبة الاستقلال.



وأوضح حمدوك في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الألماني بمجلس الوزراء اليوم أن السودان ينظر بكثير من التقدير لمستوى التعاون بين البلدين، مشيرا للزيارات المتبادلة بين المسؤولين بالبلدين.

ونوه إلى زيارة وزير الخارجية الألماني للسودان وكذلك زيارة وزيرة التعاون التنموي الألمانية بجانب زيارته لألمانيا والتي التقى خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

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وقال رئيس الوزراء إن ألمانيا قدمت الكثير من المساعدات للسودان حيث افتتحت أول مركز في مجال التدريب المهني في العام ١٩٥٧م وقامت بدعم التلفزيون السوداني في العام م١٩٦٢.

وأبان حمدوك أن زيارة الرئيس الألماني تؤسس لعلاقات متينة بين الشعبين، منوها إلى دعم ألمانيا لعملية التغيير التي تمت في السودان وذلك لبناء نظام ديمقراطي راسخ يحقق الرشد للممارسة السياسية.