رئيس الوزراء: التغيير فى السودان جذري وعميق

الخميس 27 فبراير 2020

أكد د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أن التغيير الذي حدث في السودان تغيير جذري وعميق باعتبار انه شمل كل أنحاء السودان.



وأوضح حمدوك في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الألماني اليوم بمجلس الوزراء أن هذا التغيير إتسم بالعمق والثراء والاستمرارية لذلك ليس هناك خوف على الثورة السودانية مؤكدا انها محروسة بالقوى الحية من أبناء الشعب السوداني .

واضاف قائلا " أمامنا خيارين خلال هذه المرحلة الانتقالية إما العبور بنجاح او العبور بنجاح" وقال إن التغيير الذي حدث خلق مناخ وأمل لدى الشعب السوداني وللإقليم حيث انه جاء في أجواء مضطربة ومليئة بالتحديات. وقال رئيس الوزراء انه يحق لنا أن نتحدث عن النموذج السوداني في التغيير والذي يقوم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين وذلك لوضع لبنات اساسية لبناء نظام ديمقراطي قوي في السودان