إيمانويل ماكرون: العالم يواجه أزمة خطيرة ووباء قادما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن العالم يواجه أزمة خطيرة ووباء قادما، في حديثه عن تفشي فيروس كورونا الجديد.
إيمانويل ماكرون: العالم يواجه أزمة ووباء قادماالصحة العالمية: استخدام عبارة “وباء عالمي” لوصف “كورونا” قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة
وأدلى ماكرون بهذه التصريحات أمام أطباء وفرق طبية في أحد مستشفيات باريس.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من استخدام كلمة “وباء” بدون مبالاة لوصف فيروس كورونا المستجد، قائلا إن ذلك قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة.
وأضاف أن استخدام عبارة “وباء عالمي” قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، “وهذا أمر غير صحيح”.
وكالات
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