الرئيس الألماني: نسعى لإزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية بصورة عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، التزام بلاده مع مجموعة أصدقاء السودان لإزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية لدى المؤسسات الدولية والأوروبية.
الخرطوم – سبوتنيك. وقال شتاينماير، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في الخرطوم اليوم الخميس: “ألمانيا ملتزمة ضمن مجموعة أصدقاء السودان لإزالة العوائق وإزالة اسم السودان من قائمة العقوبات الاقتصادية لدى المؤسسات الدولية والأوروبية”.
وأضاف: “هناك مشاكل في السودان منها الدين الخارجي والوضع الاقتصادي، وزيارتي تعد إشارة إلى الدول، التي لم تر التغيير في السودان”، مضيفا: “لكن يجب دعم السودان”.
وتابع الرئيس الألماني: “اتخذنا خطوة أولى توفر 80 مليون يورو للتدريب المهني في السودان”.
وأوضح أن محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء السوداني أكدت على الاعتماد على ألمانيا كشريك اقتصادي، وعلى التعاون التنموي بين البلدين”.
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