الرئيس الألماني يؤكد دعم بلاده للتحول السياسي في السودان

استقبل رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي أكد استعداد برلين لدعم التحول السياسي في السودان.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد الرئيس الألماني استعداد بلاده لدعم عملية التحول السياسي في السودان.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني زيارة الرئيس شتاينماير هي البداية الحقيقة لعودة السودان إلى حظيرة المجتمع الدولي.

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وقال البرهان إنه تباحث مع الرئيس الألماني في “كثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون المستقبلي والدعم الألماني المطلوب للسوداني”، إلى جانب المساندة الألمانية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمساعدة تحقيق السلام في السودان.

وكان الرئيس الألماني قد وصل الخرطوم صباح الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين يرافقه وفد رفيع المستوى، كما سيجرى الرئيس الألماني مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ظهر الخميس بمجلس الوزراء.

وبحسب سونا يتضمن برنامج الرئيس الألماني زيارة متحف السوداني القومي وكلية الأشعة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وسيلتقي بقيادة العمل المدني والمجتمعي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)