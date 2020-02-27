“الثورية” توافق على تعيين الولاة المدنيين

كشفت “قوى الحرية والتغيير” عن موافقة “الجبهة الثورية” على تعيين ولاة مدنيين مكلفين بما لا يتعارض مع إعلان جوبا، في وقت طالبت الثورية بنسبة (40%) من المجلس المركزي لـ”قوى التغيير”.

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وقال عضو وفد قوى التغيير محمد فاروق لـ”التغيير الإلكترونية” إن وفد قوى التغيير حصل على موافقة مبدئية من الجبهة الثورية بشأن تعيين الولاة المكلفين على غرار الولاة العسكريين المكلفين من المجلس العسكري منذ أبريل الماضي.

وأوضح “فاروق” بحسب صحيفة المجهر، أن الجبهة الثورية تقدمت بمقترح للحصول على (40%) من مقاعد المجلس المركزي لقوى التغيير بواقع (9) مقاعد داخله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)