اجتر الموسيقار الكبير يوسف الموصلي ذكرياته مع الراحل مصطفى سيد أحمد وقال الموصلي لمصادر، أنه رغم تبحره في عالم التأليف الموسيقي إلا أنه لم يكن يجيد استخدام العود.
وحكى الموصلي بحسب صحيفة المجهر، عن مواقف بينه وبين “أبو السيد” حيث قال إن الأخير كان حينما يجلسان سوياً لإنجاز عمل ما يأخذ العود منه ويداعبه قائلاً: (كدي بالله خلينا من ألحانك الزي الشعيرية دي)، في إشارة من “مصطفى” إلى أن ألحان “الموصلي” صعبة ومعقدة.
يذكر أن يوسف الموصلي يعكف هذه الأيام على الإعداد لمهرجان “خرطوم فيل هارمونيك).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الموصلي”: “مصطفى” قال لي: (ألحانك زي الشعيرية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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