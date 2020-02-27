طائرة إماراتية لنقل السودانيين من الصين و(8) طلاب يفضلون البقاء

كشفت معلومات موثوقة لمصادر، أن (8) من الطلاب السودانيين المحاصرين بمدينة “ووهان” الصينية فضلوا البقاء بالصين على العودة.

وأكدت المعلومات أن ترتيبات ترحيل الطلاب السودانيين شارفت على الانتهاء، وأشارت إلى أن الطائرة الإماراتية ستقل كل طلاب الجاليات العربية المتبقين بـ”ووهان” وتشمل “اليمن، مصر، العراق وموريتانيا”.

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وتوقعت المصادر أن يتم الإجلاء مطلع مارس المقبل، وأوضحت أن دولة الإمارات تكفلت بالترتيبات الخاصة بحجز الطلاب لديها طيلة فترة حضانة الفيروس والتي تمتد من أسبوعين إلى (25) يوماً كحد أقصى، وذكرت أن الطائرة التي ستقل الطلاب (بيونيج A380) التي تحمل أكثر من (700) راكب.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن عدد السودانيين المرحلين من “ووهان” يبلغ (149) طالباً بعضهم بمعية أسرهم، ونوهت المصادر إلى أن مرض “كورونا” في ازدياد مستمر، وأن عدداً من الحالات تم رصدها بعدد من الدول العربية، وجددت التأكيد أن الصين هي المكان الأنسب لتلقي العلاج من الفيروس باعتبارها الدولة الأقوى من حيث الإمكانات لاحتواء الوباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)