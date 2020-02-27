الصحة: لا يوجد ما يستدعي وجود بنوك دم بالمُستشفيات الخاصة

أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عدم وجود أيِّ حالات وفاة بسبب نقص الدم بالمُستشفيات الخاصة، ونوّهت لوجود نظام لتحضير الدم للحالات الطارئة بها.

وقال مدير إدارة المُؤسّسات العلاجية الخاصة د. إسماعيل صالح أمس، إنّ المُستشفيات الخاصة تمتلك ثلاجات لحفظ الدم لاستخدامه في العمليات الجراحية الباردة والطارئة، وأضاف بأنّ التبرُّع بالدم يتم بمعمل (استاك) ويتم فحصه وتسليمه للمُستشفيات الخاصة عبر المناطق الكُبرى الخرطوم وبحري وأم درمان.

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وتابع مدير الإدارة بحسب صحيفة الصيحة، بأنه في الحالات الطارئة تُوجد ثلاجة لحفظ دم احتياطي لاستخدامه عند الضرورة، وقال إنّه لا يُوجد ما يستدعي وجود بنوك دم في المُستشفيات الخاصة، ولدينا نظامٌ مَعمولٌ بِهِ ويُقدِّم الخدمة المطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)