المانيا تتعهد بدعم السودان لازالة اسمه من قائمة الارهاب

أجرى الرئيسان السوداني والالماني، مباحثات مشتركة، بالقصر الجمهوري بالخرطوم أمس تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني، إن الزيارة بداية حقيقة لعودة السودان للمجتمع الدولي. وأثنى البرهان على قرار البرلمان برفع العقوبات عن السودان وإستئناف التعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين، مشيدا بالدعم الذي ظل الشركاء من دول الاتحاد الاوروبي يقدمونه للسودان حاليا وفي المستقبل. وأضاف إن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، على راسها مساندة ودعم المانيا لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب، والتعاون في المستقبل بين البلدين. وقال تباحثنا حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الانتقالية، وطلبنا العون والمساندة لتحقيق السلام، حتى يعبر السودان هذه المرحلة. واشار إلى إن زيارة الرئيس الالماني بداية حقيقة لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت في السابق. ومن جانبه أعلن الرئيس الالماني، فرانك فالتر شتاينماير، استعداد بلاده لدعم جهود رفع الحظر عن السودان. وقال " انه من غير العادل ان يدفع السودان ثمن أخطاء النظام السابق".

