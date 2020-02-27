مفوضية حقوق الإنسان تثمن تعاون السودان

الخميس 27 فبراير 2020

أعربت السيدة ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان خلال حديثها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف عن شكرها وتقديرها لحكومة السودان مثمنة تعاونه الوثيق في إنشاء المكتب القطري للمفوضية السامية .



وأثنت باشليت على التزام الحكومة السودانية بإرساء دعائم العدالة واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية. كما أشارت إلى اللجان المستقلة التي تم تشكيلها للتحقيق في قمع الاحتجاجات في يونيو الماضي، وللتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ العام 1989.

وقالت باشليت على الرغم من أنه يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إرساء دعائم العدالة الانتقالية والمصالحة، بما في ذلك إنشاء محكمة جنائية خاصة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، إلا أنها ما تزال قلقة إزاء الوضع الأمني ​​في دارفور.

وناشدت المجلس بضرورة الانضمام إلى جهودها في تقديم الدعم والتعاون التقني للحكومة السودانية في هذا الخصوص .