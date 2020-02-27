اجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول ركن، عبد الفتاح البرهان، والرئيس الالماني فرانك فالتر، مباحثات مشتركة بالقصر الجمهوري بالخرطوم اليوم (الخميس) تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وقال البرهان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني، "إن الزيارة تصب في مصلحة التعاون بين البلدين. وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى مساندة المانيا لازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وتحقيق السلام في البلاد. وقال إن المانيا أكدت استعدادها على تقديم العون للحكومة الانتقالية والشعب السوداني لعبور هذه المرحلة، مضيفا نأمل ان يتكون الزيارة بداية لعودة العلاقات كما في السابق. ومن جانبه أكد الرئيس الالماني، فرانك فالتر، استعداد بلاده على لدعم السودان ومساندته لرفع الحظر عنه. واشاد فالتر بتجربة السودان في مجال التحول الديمقراطي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المانيا تؤكد دعمها لازالة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.