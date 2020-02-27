الضي يؤكد بقوة قدرته على نزع هداف الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بات مهاجم الهلال محمد موسى الضي، على بُعد هدف واحد، لاعتلاء صدارة الهدافين، والتساوي مع متصدرها الحالي، بفضل الثنائية التي احرزها في شباك الفلاح عطبرة، والتي رفعت رصيده إلى “9” هدفاً، وتوج الضي في صدام الامس بشكل لافت للأنظار، حيث شكل خطورة كبيرة، على المرمى العطبراوي، بتحركاته الخطيرة وطلعاته المتميزة، وكان الضي من رجال المباراة بقيادته للأزرق للخروج بانتصار عريض و مستحق.

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