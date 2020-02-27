الفيفا تهدد بتجميد نشاط الاتحاد السوداني

الخليج 365 : تحصلت الصحيفة على رد اتحاد كرة القدم السوداني على وزارة الشباب والرياضة حول قانون الشباب والرياضة الجديد الذي تعتزم وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي إجازته من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة

وأرسل اتحاد كرة القدم السوداني مذكرة من (12) صفحة تحتوي على (22) مخالفة بقانون الشباب والرياضة للنظام الأساسي لاتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح الاتحاد السوداني لكرة القدم في رده على وزارة الشباب والرياضة أن أي من هذه المخالفات المذكورة ستجمد نشاط السودان في كرة القدم من قبل (الفيفا) وسيلحق السودان بالكويت.

وقال قيادي باتحاد كرة القدم إن قانون الرياضة الجديد الذي تعتزم وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي إجازته سيجمد نشاط السودان من قبل (الفيفا). المادة السابقة إستقرار اسعار الذهب بأسواق الخرطوم المقالة القادمة الضي يؤكد بقوة قدرته على نزع هداف الممتاز

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