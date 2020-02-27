إستقرار اسعار الذهب بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال رئيس شعبة ومصدري تجار الذهب عبدالمولى القدال، لـ(السوداني) أمس، إن هناك ارتفاع في أسعار الذهب وضعف في حركة البيع مبيناً أن سعر الجرام (5٫500-6) آلاف جنيه وسعر الذهب الخام (4٫800)ألف جنيه، أما سعر البورصة (1٫640) وقية ، مشيراًَ إلى أن وضع الآلية بدون رقابة ستؤثر على ارتفاع الاسعار، اضافة الى ان قرار تحديد اسعار الذهب قيد التنفيذ بمنضدة وزارة المالية.

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