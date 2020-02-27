منتجو الصمغ يطالبون بمراجعة قرار حل مجلس شركة الصمغ العربي

الخليج 365 :

طالب ممثلون لاتحادات منتجي الاصماغ الطبيعية بالولايات، بمراجعة قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، بحل مجلس إدارة شركة الصمغ العربي وإقالة مديرها العام، بالقرار “معيب” وطالب بمراجعة القرار لإضراره بالإنتاج.

ووصف مدير عام الشركة إبراهيم عوض الله في مؤتمر صحفي أمس، القرار بغير الصائب، وقال إن النظام السابق عمل على تدمير الشركة، بجانب سيطرته على مقرها وتخصيصه لسوق الخرطوم للأوراق المالية، إضافة لمصادرة أملاك المنتجين، وكشف عن تكوين غرفة قانونية لاستئناف القرار، شملت مخاطبة أعضاء بمجلسي السيادة والوزراء لإنصاف الاتحاد.

وأكد أن الاتحاد يمثل منتجي الصمغ بكل مناطق السودان، ولا يحق لأي جهة انتزاع ذلك الحق، وقال إن النظام الأساسي للشركة يحكم حساباتها ومسؤولياتها، واستهجن ظهور من أسماهم ببعض الناشطين للتحدث باسم المنتجين لا علاقة لهم بهم أو بملكية الأسهم في الشركة، وقال إن تلك الفئة لا تمثل المنتجين.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الأصماغ الطبيعية، أيوب محمد بلول، زيادة رأسمال الشركة العام الماضي بـ(300) مليون جنيه، وذكر أن اتحاد منتجي الصمغ يسعى لتطوير سلعة الصمغ بالبلاد، باعتبار أنه استراتيجي وداعم للاقتصاد، وقال إن الشركة عقدت عدة ورش لتطوير الإنتاج والإنتاجية ومنع التهريب وتوفير طرق واضحة يمر عبرها الصمغ العربي، ونوه إلى أن الشركة تحصلت على تمويل من البنوك بـ(400) مليون جنيه خلال العام الحالي لتطوير الإنتاج والإنتاجية وتحسين البيئة ومحاربة التصحر.