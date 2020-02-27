صحيفة بريطانية: “حميدتي” صانع سلام السودانيين

التاريخ: 27-فبراير-2020
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وَصَفَ الصحفي البريطاني بيتر اوبرون، نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بصانع السلام والقائد الأنشط حِراكاً في الحكومة الانتقالية لأدواره في إرساء السلام بجنوب السودان، ورعايته المُفاوضات بين الحركات المُسلّحة السودانية.
وقال اوبرون في مقال بصحيفة “الغارديان البريطانية” بعنوان (هل يقلب السودان صفحة من تاريخه المُضطرب) بحسب صحيفة الصيحة: “ليس هناك شك في أنّ حميدتي برز كصانع سلام وأكثر الشخصيات نشاطاً في التشكيل الحكومي الجديد بالخرطوم في الأشهر الأخيرة، إذ اعتمدت المُفاوضات المُوازية بين الخصمين اللدودين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار والتي أفضت للسلام وتشكيل الحكومة الانتقالية في دولة جنوب السودان بعد سنواتٍ من الصراع المرير عليه”.
كما أنّ حميدتي هو أول من وقّع اتفاق سلام مع فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة مالك عقار، وأضاف بأنّ مشار المُقيم في الخرطوم لا يُسافر إلى جوبا إلا بصحبة “حميدتي” وقُوّات الأمن التابعة له حتى أصبح انتشار قوات الحرس الرئاسي للرئيس سلفا كير خارج وداخل الفندق الذي يُقيمون فيه علامة على وصولهم جوبا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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