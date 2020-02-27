أزمة بين “قوى الحرية والتغيير” ووالي النيل الأزرق

اتّهمت قوى الحرية والتغيير بولاية النيل الأزرق، والي الولاية، بتجاهل مقترحاتها في القضايا التي تهُم المواطنين “باستخفاف وعدم جدية”.
وطالبت الوالي بإشراكهم في اجتماعات لجنة أمن الولاية، وتعيين مرشحيهم لمديري عموم الوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات، وإصدار قرار بتشكيل لجنة تفكيك وإزالة تمكين النظام السابق.
ودفعت “قحت” بمذكرة للوالي عبر نائبه بحسب صحيفة الصيحة، أعلنت فيها امتلاكها وثائق ومستندات تثبت سوء استخدام الصلاحيات والسلطات الممنوحة للوالي، وطالبت المذكرة بإيقاف تصديق الأراضي الزراعية والسكنية وإلغاء ما صدر بعد 11 أبريل الماضي، ووقف التعدّي على أراضي السكة الحديد ومسارات سوق الدمازين الكبير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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