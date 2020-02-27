مصر: “قوش” غادر أراضينا

تسلّمت النيابة العامة، رداً رسمياً من السلطات المصرية يفيد بعدم وجود مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبق صلاح عبد الله (قوش) بأراضيها، وقالت مصادر موثوقة، إنه غادرها لدولة مجاورة.

وجاء رد القاهرة، وفقاً لاتخاذ النائب العام إجراءات رسمية بشأن استرداد “قوش” عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لتسليمه النيابة، حسب الاتفاق المبرم في اتفاقيات ومعاهدات تسليم المتهمين.

Advertisements

ويواجه “قوش” بحسب صحيفة الصيحة، تُهماً بالثراء الحرام والمال المشبوه، تحت المادتين (6 و7) وغَسل الأموال تحت المادة (35)، ووفقاً للمصادر، فإن النيابة لم تتخذ أية إجراءات رسمية ومخاطبة سلطات نظيرتها في الدولة المجاورة للمطالبة باسترداد (قوش) حتى الآن، وتوقعت اتخاذ خطوات رسمية بشأن تسليمه.

وعلى صعيد آخر، وجهت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، بتكملة إجراءات متبقي البلاغات للنظر في البينات التي تدين المتهمين من مسؤولي النظام السابق ويواجهون تهماً تحت المادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)