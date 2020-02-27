مقتل مواطن بالحجارة لعدم رده السلام

التاريخ: 27-فبراير-2020
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على اثر البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة احد المتهمين بولاية الجزيرة وكانت محكمة الموضوع قد ادانته بالاعدام بعد تمسك اولياء الدم بالقصاص لتنتهي كافة مراحل التقاضي لتقوم ادارة السجن القومي بولاية الجزيرة بتحديد تنفيذ الاعدام واخطار اسرة القتيل والمتهم الا ان الاستاذ اسعد العباس المحامي قد تقدم بطلب لرئيس القضاء لايقاف التنفيذ لتأتي الموافقة بايقاف التنفيذ.
وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صحيفة الدار الى قيام المحكوم برشق المجني عليه الذي يعمل حارسا باحدى العمارات بالحجارة لعدم رده على السلام عندما القى عليه المحكوم التحية ليقوم برشقه بالحجارة حتى الموت.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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