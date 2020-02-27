أبوعركي يرفض تكريمه لهذه الأسباب (…)

علم مصدر مقرب من الفنان أبوعركي البخيت رفضه لمبادرة تكريمه من عدة جهات مشيراً، إلى أن الوقت غير مناسب لأن معاناة المواطن لم تنتهِ بعد ومازالت الصفوف تنهك الجميع،. وقال المصدر إن عركي يرى تكريمه الحقيقي حينما تتحقق شعارات الثورة على أرض الواقع. Advertisements من جهة أخرى وبحسب صحيفة السوداني، لفت المصدر إلى أن الفنان أبوعركي البخيت دخل في بروفات مكثفة لعمل جديد لمدينة ودمدني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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