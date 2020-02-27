نجل فنان يقتحم صالة أفراح ويتهجم على مطرب شاب

تهجم نجل فنان راحل على مطرب شاب بصالة أفراح بالخرطوم أثناء إحيائه حفل زفاف.
وتعود التفاصيل إلى أن أسرة الراحل حذرت المطرب أكثر من مرة من ترديد أعمال والدهم التي ظل يرددها دون حفظ حقهم الأدبي والمادي ولسوء القدر كان نجل الراحل حضوراً بين الضيوف وما أن صعد المطرب خشبه مسرح الصالة وبدأ في ترديد إحدى أغنيات الفنان الراحل حتى اعتدى عليه نجله وتدخل الحاضرون الذين طالبوا نجل الراحل مغادرة الصالة حتى لا يفسد فرحة الأهل ويساوي الأمر فيما بعد مع المطرب وحفظاً للود بينه وأصحاب المناسبة بحسب صحيفة السوداني، غادر متوعداً المطرب بفتح بلاغ في مواجهته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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