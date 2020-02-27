نجل فنان يقتحم صالة أفراح ويتهجم على مطرب شاب

تهجم نجل فنان راحل على مطرب شاب بصالة أفراح بالخرطوم أثناء إحيائه حفل زفاف. Advertisements وتعود التفاصيل إلى أن أسرة الراحل حذرت المطرب أكثر من مرة من ترديد أعمال والدهم التي ظل يرددها دون حفظ حقهم الأدبي والمادي ولسوء القدر كان نجل الراحل حضوراً بين الضيوف وما أن صعد المطرب خشبه مسرح الصالة وبدأ في ترديد إحدى أغنيات الفنان الراحل حتى اعتدى عليه نجله وتدخل الحاضرون الذين طالبوا نجل الراحل مغادرة الصالة حتى لا يفسد فرحة الأهل ويساوي الأمر فيما بعد مع المطرب وحفظاً للود بينه وأصحاب المناسبة بحسب صحيفة السوداني، غادر متوعداً المطرب بفتح بلاغ في مواجهته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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