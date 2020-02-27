مصادر تقف على احتجاجات سائقي الشاحنات بسوبا

شكا عدد من سائقي الشاحنات من تكدس الشاحنات بمنطقة الحاويات بسوبا حيث يظل سائقي الشاحنات لاكثر من اسبوعين في انتظار التخليص واعادة الحاوية لبورتسودان مما ادى الى اصابة المخلصين بخسائر جراء الانتظار الطويل.

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والتقت صحيفة الدار بعدد من سائقي الشاحنات بمنطقة الحاويات بسوبا من ضمنهم عصام خليل ومحمدين يوسف وعدد من المخلصين حيث اكدوا على ان الحاويات كان يتم تفريغ حمولتها في عدة مناطق في كوستي وعطبرة ودنقلا والابيض والقضارف وقري وهي عبارة عن موانئ جافة يتم الاتفاق على ايصال الحاويات اليها حسب رغبة المخلص والمستورد الا ان ايقاف العمل بهذه الموانئ ادى الى تكدس الشاحنات بمنطقة سوبا وتعرض العربات لحوادث سرقات، وناشدوا مدير الجمارك باعادة العمل بهذه الموانئ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)