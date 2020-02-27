مجذوب أونسة: لهذه الأسباب (…) سيفجر (الأورغن) كارثة موسيقية

تضجر الفنان الكبير مجذوب أونسة من ظاهرة استخدام الأورغن لعدد كبير من الفنانين الشباب بتلك الحالة التي وصفها (بالمزعجة والصاخبة) وقال ينبغي أن يوظف الأورغن بصورة تناغمية مدروسة مع بقية الآلات المختلفة حتى لا تطغى آلة على حساب آلة أخرى.

وأضاف مجذوب بحسب صحيفة السوداني قائلاً: إن الإفراط الكبير في استخدامه بدرجة 100% في الأوركسترا سيسهم بقدر كبير في كارثة موسيقية مستقبلية تقوم على تدمير مواهب وإبداعات الآلات الموسيقية الأخرى مثل: (الكنارنيت والكونتر باص والغانون والفيولا والكمنجات بمختلف أنواعها وآلات النفخ …إلخ)، وذلك بسبب اختزال الاوركسترا في آلة واحدة وختم حديثه بقوله هل سنستورد عازفين لبقية الآلات الأخرى، بعد إهمال العازفين للآلات الأخرى.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)