التاريخ: 27-فبراير-2020 فى : حوادث 20 مشاهدة Advertisements تقدم الاستاذ اسعد الطيب العباسي المحامي بطلب الى المحكمة القومية العليا بطلب لايقاف تنفيذ حكم الاعدام في مواجهة خمسة من المحكومين في جرائم تحت المادة 130 من القانون الجنائي. وبحسب صحيفة الدار فقد اكتملت كافة مراحل التقاضي واثناء قيام ادارة السجن بالتجهيز لتنفيذ حكم الاعدام وصل خطاب الايقاف لطلبات مقمدمة الى المحكمة الدستورية للمتهمين الخمسة رغم اختلاف الجرائم المرتكبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايقاف تنفيذ الاعدام في مواجهة (5) محكومين بالاعدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.