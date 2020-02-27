الرئيس الألماني يطلب زيارة “كلية الأشعة” بجامعة السودان

قال مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا البروفسير عوض سعد حسن، في تصريحات صحفية لمصادر، إنه تلقى إتصالاً هاتفياً من السفير الألماني بالخرطوم ، أخبره فيه أن الرئيس الألماني يرغب بزيارة كلية الأشعة.

Advertisements

وأبان المدير بحسب موقع صحيفة السوداني، أن الجامعة بادرت بتكوين لجنة للترتيب لفعالية زيارة الرئيس الألماني من عمداء الكليات وبعض الأساتذة.

وأضاف أن من أهم الفقرات التي سوف تقدم خلال الزيارة، عروض تمثيلية شبيهة لما دار خلال فترة الإعتصام، وبعض المشاركات بالأغاني والأشعار الثورية التي إنتشرت وسادت خلال الإعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)