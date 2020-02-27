تدشين نفرة المصارف والمشروعات بسنار

دشن والي ولاية سنار اللواء محمد عثمان محمد حمد، النفرة الأولى للمصارف والمشروعات للعام 2020م التي نفذتها أمانة زكاة ولاية سنار بتكلفة إجمالية بلغت “250” مليون جنيه يستفيد منها أكثر من ثلاثة وستين ألف أسرة. مثمناً بحسب صحيفة آخر لخظة، الدور الذي تضطلع به الزكاة على المستوى الاتحادي والولائي في الحد من الفقر، وذلك عبر المشروعات الإنتاجية الفردية والجماعية لإخراج الشرائح الناشطة اقتصادياً من دائرة الفقر إلى الإنتاج والكفاية، معلناً رضاءه التام عن كل العاملين عليها المنتشرين بكل محليات الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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