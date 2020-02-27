التاريخ: 27-فبراير-2020 فى : أخبار 37 مشاهدة يتوقع ان تصدر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، قرارات جديدة بشأن مصادرة شركات وعقارات ومحالج مرتبطة بشخصيات تابعة للنظام البائد، على ان تؤوول ملكيتها لوزارة المالية. Advertisements وعلمت صحيفة آخر لحظة ان اجتماعاً عقد بالقصر برئاسة رئيس اللجنة العليا لازالة التمكين محمد الفكي، لاجازة تلك القرارات المرتقب صدروها، والتي تأتي امتداداً لقرارات صدرت مسبقاً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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