مصارف تحصل على تراخيص لبطاقة الدفع الائتماني

حصلت عدد من المصارف على تراخيص ”Associate member” من شركة فيزا لإصدار بطاقات الدفع الائتماني للسودانيين.

و”فيزا كارد” هي بِطاقةٌ بلاستيكيّة وإلكترونيّة تَرتبطُ مع الحِسابات البنكيّة، وتساعدُ على استخدامِ المال المُتوفّر في الحساب مقابل خصمِ مبلغٍ ماليّ بسيط، لقاء الحصول على هذه الخدمةِ المصرفيّة؛ لذلك تعتبرُ بطاقةُ الفيزا من الأشياء التي لا يمكنُ الاستغناء عنها في البنوك عالمياً.

وأبلغ مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية التابعة لبنك السودان المركزي عمر عمرابي مصادر أنه بموجب الترخيص أصبح من الممكن لبنوك الخرطوم، قطر الوطني، بنك المال المتحد إصدار بطاقات فيزا كارد للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان.

Advertisements

وأوضح عمرابي بحسب صحيفة السوداني، أن تلك المصارف ستبدأ إجراءات إصدار بطاقات فيزا الائتمانية كما أن الصرافات الآلية ونقاط البيع التي تسمح لكل الأجانب بالدفع من بطاقات فيزا ستكون جاهزة قريباً.

وتوقع عمرابي أن تبدأ البطاقات العمل خلال أسبوعين أو ثلاثة. وأضاف هناك عدد من المصارف السودانية في طريقها للحصول على تراخيص إصدار بطاقات شركة فيزا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)