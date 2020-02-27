وزير الثروة الحيوانية: جهات تعرقل انسياب الصادر

اتهم وزير الثروة الحيوانية علم الدين أحمد، جهات لم يسمها بأنها تقف وراء عدم انسياب صادر المواشي السودانية للمملكة العربية السعودية، في وقتٍ نفى أن تكون هنالك لجنة تنادي بتأخير الصادر لمدة”4″ أشهر.

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وقال بحسب صحيفة آخر لحظة: “بل هنالك مطالبات قوية تنادي بفك الصادر بأسرع ما يمكن

وقال إنهم لم يتسلّموا خطابًا من السعودية بتأخير الصادر لـ”4″ أشهر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)