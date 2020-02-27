التاريخ: 27-فبراير-2020
106 مشاهدة
شرّع وزير الصحة ولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة اختصاصية تخدير اتهمته عبر تسجيل صوتي أنه تسبب في وفاة الكثيرين بقرار منع المستشفيات الخاصة من أن تكون بها بنوك للدم وذلك إثر وفاة الإعلامية رتاج الأغا.
وبحسب صحيفة السوداني، نقلت مصادر عن المستشار القانوني لجامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا قوله ”جاء في تسجيل صوتي انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي من اختصاصي تخدير تدعى رشا تعمل في المملكة العربية السعودية أن وزير الصحة السابق مأمون حميدة أصدر قراراً يحظر بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، وأن ذلك القرار أدى للكثير من الوفيات وأن الوزير قد استثني مستشفاه الخاص من ذلك القرار”.
وأضاف “نؤكد أن هذا الإدعاء عار تماماً من الصحة ويندرج تحت بند الكذب الضار وإشانة السمعة ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة تلك السيدة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير صحة “سابق” بولاية الخرطوم يقاضي طبيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.