وزير صحة “سابق” بولاية الخرطوم يقاضي طبيبة

شرّع وزير الصحة ولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة اختصاصية تخدير اتهمته عبر تسجيل صوتي أنه تسبب في وفاة الكثيرين بقرار منع المستشفيات الخاصة من أن تكون بها بنوك للدم وذلك إثر وفاة الإعلامية رتاج الأغا.

Advertisements

وبحسب صحيفة السوداني، نقلت مصادر عن المستشار القانوني لجامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا قوله ”جاء في تسجيل صوتي انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي من اختصاصي تخدير تدعى رشا تعمل في المملكة العربية السعودية أن وزير الصحة السابق مأمون حميدة أصدر قراراً يحظر بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، وأن ذلك القرار أدى للكثير من الوفيات وأن الوزير قد استثني مستشفاه الخاص من ذلك القرار”.

وأضاف “نؤكد أن هذا الإدعاء عار تماماً من الصحة ويندرج تحت بند الكذب الضار وإشانة السمعة ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة تلك السيدة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)