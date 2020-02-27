التاريخ: 27-فبراير-2020
23 مشاهدة
أكملت الشركة السودانية لنقل الكهرباء ممثلة في مركز التحكم بالكيلو عشرة، إستعداده لإستقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ، الذي يزور البلاد اليوم “الخميس”.
وقال المهندس سليم محمد محجوب سليم، المدير العام المكلف للشركة بحسب موقع صحيفة السوداني، إن مركز التحكم بدأ التجهيز للزيارة منذ ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أنها تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.
وكشف عن تفاهمات بين الجانبين لتحديث كافة أجهزة المركز، مشيراً إلى أن المركز تم تصميمه بواسطة شركة سيمنس الألمانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تكمل إستعدادها لإستقبال الرئيس الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.