الكهرباء تكمل إستعدادها لإستقبال الرئيس الألماني

أكملت الشركة السودانية لنقل الكهرباء ممثلة في مركز التحكم بالكيلو عشرة، إستعداده لإستقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ، الذي يزور البلاد اليوم “الخميس”.

Advertisements

وقال المهندس سليم محمد محجوب سليم، المدير العام المكلف للشركة بحسب موقع صحيفة السوداني، إن مركز التحكم بدأ التجهيز للزيارة منذ ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أنها تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

وكشف عن تفاهمات بين الجانبين لتحديث كافة أجهزة المركز، مشيراً إلى أن المركز تم تصميمه بواسطة شركة سيمنس الألمانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)