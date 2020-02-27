عقارات الخرطوم الأغلى قيمة وإيجاراً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيطرت الأسعار في محلية الخرطوم، على سوق العقارات باعتبارها الأغلى على مستوى الخرطوم شرق والوسط، بجانب الطرق الرئيسية المك نمر والجمهورية والبلدية والسيد عبدالرحمن. وقال تاجر العقارات نقد أحمد في حديثه أمس لـ(السوداني) إن الخرطوم تحتل المركز الأول خاصة منطقة الوسط، لأنها صارت تجارية واستثمارية، وارتفعت الإيجارات لأرقام عالية جداً، كما يتراوح سعر بيع المتر ما بين 1000-1500 دولار، وفيما يختص بالأحياء الأخرى بالخرطوم، مؤكداًارتفاع قيمتها وصار الإيجار السكني يتساوى مع أسعار العقارات التجارية.

وقال تاجر العقارات التيجاني النور أحمد، في حديثه لـ(السوداني) إن أغلى إحياء العاصمة تتركز في الخرطوم وبحري، وارجع سبب تميزها للمواقع والمساحة، موضحاً بأن المناطق السكنية والتجارية بشارعي الستين والنيل والمنشية والحي الراقي تعتبر الأغلى، كما نجد في بحري أحياء كافوري مربعي( 11 ،9) ثم شمبات إلى جانب شارعي المعونة والإنقاذ، وذلك بسبب الموقع والمساحات، أما على مستوى أمدرمان يتميز حي الروضة بالاسعار الأعلى ، مشيرا الى ان اسعار العقارات للمناطق المختلفة بالعاصمة، هي تضخمية غير حقيقية بفعل تراجع قيمة العملة الوطنية .

واوضح تاجر عقارات بشرق النيل سليمان محمد احمد، بان الخرطوم تتفوق على محليتي بحري وامدرمان ، من ناحية السعر الاعلى، وقال في حديثه امس لـ(السوداني) إن البيع في الخرطوم ب باسعار اعلى لانه يتم بنظام المتر ، خاصة الاماكن الاستثمارية ، واضاف: امدرمان تستحوذ على الطلب العالي في السكن ، مقارنة بالخرطوم وبحري، مشيرا الى ان امدرمان تشهد توسعا عمرانيا كبيراً، وهناك خطط سكنية قائمة جديدة بها.