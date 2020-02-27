إنخفاض سعر طن الأسمنت بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تراجعت أسعار الأسمنت بالأسواق، من 18 إلى 14,5 ألف جنيه للطن، وعزا التجار لـ(السوداني) السبب لدخول مصنع التكامل للخدمة، موضحين بأن الفترة الماضية شهدت توقف مصنعي بربر والتكامل عن الخدمة بغرض الصيانة، بما أدى لحدوث فجوة في سلعة الأسمنت بالأسواق وتضارب الأسعار.

وقال مدير التسويق بمصنع عطبرة معتز حسن، لـ(السوداني) أمس، إن هنالك تراجعاً تدريجياً طرأ ، في أسعار الأسمنت على مستوى السوق والمصانع معاً، مقارنة بالأسعار خلال الأسبوعين الماضيين والتي كانت قد قفزت نتيجة ضعف العرض وزيادة الطلب، منوهاً إلى أن الأسعار تتراوح ما بين (13- 14,500) ألف جنيه على مستوى سوق الجملة، موضحاً أن هنالك تراجعاً تدريجياً في الأسعار نتيجة لدخول أحد المصانع للخدمة، متوقعاً دخول المصنع الآخر بما ينعكس إيجاباً على الأسعار، وفما يخص أسعار المصانع للطن تراوحت ما بين (9,500-10) جنيهات، مشدداً على ارتفاع كبير في تكاليف الترحيل لأكثر من (100%) نتيجة أزمة الوقود بالعاصمة، حيث بلغ سعر ترحيل الطن من عطبرة للخرطوم (1,200) جنيه بدلاًعن (700-600) جنيه ، وترحيل التكامل (1,500) جنيه بدلاًعن (900) ألف جنيه، وقال تاجر أسمنت ببحري فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس ، إن هنالك تراجعاً في أسعار الأسمنت نتيجة للوفرة ودخول أحد المصانع التي توقفت عن الخدمة بغرض الصيانة، متوقعاً دخول مصنع بربر للخدمة الأسبوع المقبل، موضحاً بأن سعر أسمنت صخر السودان تراجع إلى (14,500) جنيه بدلاً عن (16) جنياً للطن أما أسمنت عطبرة وبربر (13) ألف جنيه بدلاً عن (18) ألف جنيه، مشيراً إلى أن جوال الأسمنت انخفض لنحو (720) جنيهاً بدلاً عن (1000) جنيه.