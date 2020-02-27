شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت مصادر مطلعة عودة برنامج أمنا حواء من جديد خلال خارطة برامج شهر رمضان المبارك بعد توقفه العام السابق ولفتت المصادر إلى أن المشاورات جارية لاختيار مذيعة لتقديم الحلقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق (أمنا حواء) يعاود الظهور مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.