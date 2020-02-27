هؤلاء لايشرفون الشرطة

خاص الخليج 365:

كان الفيديو صادما لكثير من المواطنين اذ لم يتوقعوا ان يرتكب عدد من أفراد الشرطة السرقة جهارا نهارا وتحت اعين الكاميرا وهم الذين يفترض ان يجتهدوا لحماية الناس وممتلكاتهم لا اقتراف هذه الجريمة المنكرة والصورة المشينة التى ظهروا بها ، وذلك ما حدث يوم الخميس الماضى عندما قام عدد من منسوبى الشرطة والذين لايشرفونها قاموا بخسة ونذالة وضعة بسرقة نقود من طبلية فى السوق ركض صاحبها بعيدا خوفا من الغازات المسيلة للدموع ان تخنقه وظنا منه ان رصاصة طائشة – ولو مطاطية – يمكن ان تصيبه ففر بنفسه وهو يعتقد ان امواله فى حماية الشرطة وهو ليس مخطئا فالشرطة فى خدمة الشعب شعار كان ومازال وسيبقى هو الذى يحكم علاقة الناس بالبوليس لكن هؤلاء الانذال اللصوص اساءوا للشرطة وضربوا بهذا الشعار الجميل عرض الحائط وسقطوا فى الرذيلة واستحقوا ان ينالوا جزاءهم العادل.

ونقرأ فى الخبر : دون صاحب طبلية بالسوق العربي الخرطوم بلاغاً بنيابة الخرطوم شمال في مواجهة أفراد شرطة بتهمة سرقة مبلغ مالي من “درج الطبلية” أثناء الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم في موكب “رد الجميل”.

وتداولت موقع التواصل مقطع فيديو يوضح قيام أفراد يرتدون زي شرطة مكافحة الشغب ويقومون بأخذ مبلغ مالي من “درج” طبلية بالخرطوم أثناء تفريقهم للأحداث.

وأبلغ مصدر موثوق بأن ضابط شرطة حضر برفقة صاحب الطبلية لتدوين البلاغ، وأبلغ ضابط الشرطة النيابة بأنهم تعرفوا على أفراد الشرطة الذين قاموا بأخذ المبلغ المالي وسيقومون بفصلهم من العمل ومن ثم تسليمهم للنيابة.

لابد من متابعة هذه القضية بشكل تفصيلى فهى لاتخص صاحب الطبلية لوحده وانما هى قضية كل مواطن عمل هؤلاء الاراذل على تشتيت ثقته فى الشرطة ، ونقول حسنا ماتم الاعلان عنه من أنهم سيفصلون من عملهم ويسلمون الى النيابة ونتمنى ان تكون هذه الاسطر وهى تعانق اعين ضباط وضباط صف وجنود الشرطة الشرفاء ان يكون هؤلاء الاراذل قد تم تسليمهم الى النيابة بعد ان فصلوا من عملهم بالطبع فهؤلاء لايشرفون الشرطة مطلقا وعليها ان تنبذهم وتتبرأ منهم .