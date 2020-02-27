كورونا..الغموض سيد الموقف.. بقلم محمدعبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان إنتبه العالم الى فيروس كورونا والخطر المحدق الذى ألم بالصين كبلد بدأ المرض بالظهور والاستفحال فيها قبل ان ينتقل الى مناطق اخرى فى مختلف بقاع الأرض وإن كانت كل الاصابات وحالات الوفاة فيها دون المستوى الذى وصلت إليه الصين بكثير ، نقول منذ ذلك الوقت وكثيرون ينظرون للامر على انه ليس إلا مؤامرة أمريكية خبيثة اريد لها الفتك بالصين فى اطار الصراع بينها وامريكا ، ويقول متبنو هذا الرأى ان واشنطون لما اعياها وضع حد لنمو الاقتصاد الصينى ومنافستها له ، ولما كان صعبا عليها الحصول على نصر حاسم وسريع فى اشتباك عسكرى مباشر أو غير مباشر مع الصين فان امريكا عمدت الى بث هذه الفيروسات فى العالم وإن واشنطون على علم ودراية بالامر بل انها متورطة فى هذا الأمر ، ولاحقا تم الحديث عن انتشار للمرض فى ايران ، ومن الجميل ماورد فى صفحة احد الناشطين الذى كتب :

#كورونا تتجاوز النيبال و الهند وقرغيزستان و باكستان و كازاخستان

وافغانستان وازبكستان وتركمانستان !!!

وتحط فى قم الايرانية ومابين ووهان وقم كل هده المسافات.

كورونا ذكية :- تكره من يكره سياسة أمريكا

ويُنافس تجارتها.

وبغض النظر عن صحة فرضية المؤامرة من عدمها ، ومع الإقرار بان امريكا راس الشر واساس البلاء وانه لا خلق ولا دين يمنعها من فعل أى شيئ ، ونؤكد اننا لانتبنى نظرية المؤامرة فى هذا الموضوع لكن من المهم عرض دليل يقدمه مؤيدو الفرضية وهو شهادة من عالمة متخصصة وهى الطبيبة الفنلندية المخضرمة راونى كيلدى التى نستبق الاستماع الى قولها بالسؤال هل كورونا مؤامرة ام حقيقة يجب ان نعمل جميعنا للتعامل معها ومجابهتها ؟

الدكتورة راونى لها راى مثير حول هذه الاوبئة .

عندما رفعت منظمة الصحة العالمية درجة الخطر من انفلونزا الخنازير عام 2009 قالت راونى ان الشعوب تتعرض لمؤامرة كبرى بإسم الاوبئة لمصلحة اميركا ، التى تهدف للتخلص من ثلث سكان العالم دون تكبد خسائر مادية ، قالت الطبيبة الفنلندية ان فايروس انفلونزا الخنازير كان ضعيفا جدا وان الخطر لم يكن فيه بل فى اللقاح نفسه لانه عبارة عن مزيج من فايروسات مختلفة سامة جدا ولا احد يعرف مطلقا ماهو تأثيرها الضار على المدى البعيد اهو عقم ام اورام مهلكة ام غيرها من الامراض الفتاكة ، وقالت راونى ايضا ان امريكا وكبرى شركات الأدوية ارغمت منظمة الصحة العالمية على تصنيف الفايروس بدرجة وباء مهلك واستخدمت الدعاية فى ترويع البشر لتجبر الحكومات على شراء اللقاحات وفرضها على شعوبها خاصة الحوامل والاطفال منهم للتخلص من الجيل القادم من ناحية وجنى مليارات الدولارات مقابل اللقاحات ، وتقول الطبيبة ان الدليل على خبث نوايا امريكا هو اعفاؤها شركات

الأدوية من تحمل المسؤولية حتى لاتتعرض للمساءلة أو لدفع تعويضات عندما يسبب اللقاح نتائج مدمرة على الافراد ، وقد اثارت اراء الدكتورة راونى وقتها هلع وذعر الملايين سواء من تعاطوا اللقاح أو المقبلين على ذلك ، كما تسببت فى تعالى الاصوات التى تزعم تورط امريكا فى انتاج ونشر الفيروسات لتحقيق اهداف مالية وسياسية دون إطلاق صاروخ واحد.

على الجانب الاخر تعرضت الطبيبة لهجوم كبير بسبب نظرية المؤامرة التى تبنتها ويقال انه تم ازالة الفديو الذى تشرح فيه رؤيتها من اليوتيوب مرارا وتكرارا كما نفى المسؤولون فى فنلندا صحة كلامها وواصلوا اعطاء اللقاح للفئات المستهدفة .

ولكن مع تصاعد حالة الرعب التى سببها فايروس كورونا فى العالم عادت مزاعم الطبيبة المخضرمة عن مؤامرة الاوبئة من جديد واتقسم العالم بين خائفين من المرض وبين مشككين فى حقيقته .

تخرجت الطبيبة راونى كيلدى فى كلية الطب عام 1967 وتدرجت فى المناصب سريعا حتى أصبحت كبيرة الاطباء فى فى منطقتها وفى عام 1985 تقاعدت وتفرغت للبحث والكتابة وقد توفيت عام 2015