مجذوب أونسة: لهذه الأسباب (…) سيفجر (الأورغن) كارثة موسيقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تضجر الفنان الكبير مجذوب أونسة من ظاهرة استخدام الأورغن لعدد كبير من الفنانين الشباب بتلك الحالة التي وصفها (بالمزعجة والصاخبة) وقال ينبغي أن يوظف الأورغن بصورة تناغمية مدروسة مع بقية الآلات المختلفة حتى لا تطغى آلة على حساب آلة أخرى وأضاف قائلاً إن الإفراط الكبير في استخدامه بدرجة 100% في الأوركسترا سيسهم بقدر كبير في كارثة موسيقية مستقبلية تقوم على تدمير مواهب وإبداعات الآلات الموسيقية الأخرى مثل: (الكنارنيت والكونتر باص والغانون والفيولا والكمنجات بمختلف أنواعها وآلات النفخ …إلخ)، وذلك بسبب اختزال الاوركسترا في آلة وختم حديثه بقوله هل سنستورد عازفين لبقية الآلات الأخرى، بعد إهمال العازفين للآلات الأخرى المادة السابقة تعرّف على التفاصيل.. د.شداد والهلال يرسلان معلومات سرية لمحكمة (كأس) المقالة القادمة كورونا..الغموض سيد الموقف.. بقلم محمدعبد الله

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