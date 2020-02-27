شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بنهاية اليوم الخميس تنتهي المهلة التي حددتها محكمة التحكيم الرياضية كأس لابداء ملاحظات حول القضية الأخيرة التي تتعلق بقرارها حول ايلولة لقب بطولة منافسة الدوري الممتاز ٢٠١٨،للمريخ.. وافادت مصادر خاصه ان الاتحاد السوداني لكرة القدم ونادي الهلال قدما بعض التفاصيل بصورة سرية الي المحكمة مساء أمس الأربعاء واشارت ذات المصادر التي تحصلت عليها،(سودانا فوق) الي أن المعلومات سلمها دكتور شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني الي الأمين العام دكتور حسن ابوجبل من أجل إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على التفاصيل.. د.شداد والهلال يرسلان معلومات سرية لمحكمة (كأس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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