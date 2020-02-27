الخارجية الأمريكية توجه دعوة عاجلة و غريبة إلى روسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا إلى “إنهاء احتلال القرم”.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية “أننا ندعو روسيا لإنهاء احتلالها للقرم”.

وهكذا جددت وزارة الخارجية الأمريكية موقفها الرافض لحقيقة أن شبه جزيرة القرم أرض روسية ولهذا لا يمكن أن “تحتلها” روسيا.

وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي. وفي عام 2014 استعادت القرم الهوية الروسية بمشيئة سكانها. وصدم قرارهم واشنطن حتى أنها قررت فرض “عقوبات” على روسيا. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام تلك العقوبات. سبوتنيك المادة السابقة بعد تسجيل أول إصابة في النرويج… كورونا يضرب 15 دولة أوروبية المقالة القادمة شاب سوداني يكشف أسرار عصابة (الزول دا مجكس اختي) التي تنصب على المواطنين بالخرطوم.!

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