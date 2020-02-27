بعد تسجيل أول إصابة في النرويج… كورونا يضرب 15 دولة أوروبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وكالة الصحة العامة النرويجية، مساء اليوم الأربعاء، التأكد من إصابة شخص بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر في عدة دول أوروبية منذ الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة إنه تم عزل المصاب في منزله، والذي عاد من الصين في أواخر الأسبوع الماضي، لكن لم تبدو عليه علامات المرض. ومن غير المرجح أنه أصاب آخرين.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الصحة في مقدونيا الشمالية، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لامرأة وصلت مؤخرًا من إيطاليا، لتصبح الدولة الرابعة عشر في أوروبا التي يصلها الفيروس.

وحتى منتصف اليوم الأربعاء وقبل إعلان وزارة الصحة في مقدونيا الشمالية، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل نحو 81 ألف إصابة بفيروس كورونا الجديد في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية.

الدول الثلاثة عشر هي؛ إيطاليا وفرنسا والسويد والنمسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وكوروتيا وفنلندا واليونان ورومانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.

لكن مع احتساب كل من مقدونيا الشمالية والنرويج، يرتفع إجمالي عدد الدول التي ظهر فيها الفيروس القاتل في أوروبا إلى 15 دولة، لكن بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 96% من الإصابات عالميًا تتواجد في الصين.

من جانبه قال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأربعاء إن ألمانيا في على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.

وحسب “رويترز” حث شبان وزراء الصحة في الولايات الألمانية والمستشفيات وأصحاب العمل على بحث استعدادهم للوباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي “سلاسل العدوى لم تعد قابلة للتتبع جزئيا، وهذا شيء جديد. أعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيرا كبيرا بالنسبة للستة عشر مريضا الذين لدينا حتى الآن حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في الصين”.